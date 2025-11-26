Andrea Rondinelli, titolare dell’Osteria della Zabariona in via Argentario a Ravenna, è stato nominato nelle scorse settimane presidente comunale FIEPET Confesercenti, categoria di riferimento per la ristorazione, locali di intrattenimento e pubblici esercizi.

Oltre al riconoscimento associativo, l’oste ha visto la riconferma di due importanti riconoscimenti gastronomici: l’inserimento nella guida ai Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2025, con due gamberi assegnati, e nella guida Osterie d’Italia 2025 edita da Slow Food.

“L’idea da cui è nata l’Osteria Dalla Zabariona è molto vicina a quella del buono, pulito e giusto di Slow Food e ai principi dell’Alleanza dei Cuochi – commenta Rondinelli –

è un racconto che sa di Romagna, di evoluzione e di memoria: la cucina delle azdore che, intorno al focolare, cucinavano dalla mattina alla sera per sfamare la famiglia, con l’arte di utilizzare al meglio ciò che avevano e di trasformare gli avanzi in nuove ricette.

Noi oggi abbiamo la fortuna di poter lavorare con prodotti freschi e di straordinaria qualità, frutto del lavoro quotidiano di veri artigiani del gusto: persone che ogni giorno si alzano per coltivare la terra o allevare gli animali con passione e rispetto.

Per onorare questa materia prima, raccontarla insieme al nostro territorio e farne uno strumento di attrattività e di valorizzazione turistica, stiamo come Confesercenti lavorando al progetto The Passateller, che mira a narrare la Romagna attraverso le tipicità dei nostri mangiari tradizionali.”

“Con questa nomina ribadiamo, come Associazione, la volontà di promuovere l’eccellenza nella ristorazione attraverso l’attenzione, la dedizione, la ricerca – chiosa Maurizio Melandri, presidente comunale Confesercenti – siamo lieti che Andrea possa rappresentare questo investimento che concretamente facciamo su questa categoria economica importante per il presente ed il futuro dello sviluppo cittadino, anche attraverso manifestazioni di grande successo come Caplèt & Friends, su cui siamo già all’opera per l’edizione 2026”.