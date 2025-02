Andrea Pellegrini vince la “Valli e pinete”

Seicento atleti questa mattina sono partiti per la 49 esima edizione della “Valli e Pinete” mezza maratona competitiva di 21 Km. Gli atleti si sono ritrovati questa mattina al Pala dè Andre la partenza alle ore 9,30 percorso per buona parte all’interno della pineta retrostante Marina di Ravenna e Punta Marina. La vittoria va al Santarcagelese Andrea Pellegrini sempre in testa dai primi minuti. Si è svolta anche la “Darsena City Run”, una 10 km non competitiva, che è partita alle 9.45, sempre dal Pala De Andrè, e vi fa ritorno dopo un percorso che si snoda verso il centro cittadino passando accanto alla Darsena di città.