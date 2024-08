Andrea Mingozzi è il nuovo segretario generale della Fiom Cgil della provincia di Ravenna. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea generale di categoria che si è tenuta mercoledì 31 luglio nei locali della Camera del lavoro di Ravenna, alla presenza di Giovanni Verla, della Fiom Emilia Romagna con delega al territorio romagnolo, di Primo Sacchetti, segretario organizzativo della Fiom Cgil Emilia Romagna, e di Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil di Ravenna.

Mingozzi, nato a Faenza nel 1974, è laureato in Sociologia all’università di Urbino. È entrato nel 2008 in Cgil come responsabile del comparto Immigrazione per l’Inca. Dal 2011 al 2013 ha seguito i settori gomma-plastica e calzaturiero per la Filctem Cgil nel territorio della Bassa Romagna. Dal 2013 è stato in Fiom come funzionario del territorio lughese e dal 2017 è divenuto responsabile del territorio di Faenza sempre per la Fiom. Per otto anni è stato membro della segreteria provinciale della Fiom Cgil di Ravenna.

Andrea Mingozzi succede a Ivan Missiroli, che dopo gli anni alla guida della Fiom Cgil è passato a un nuovo incarico all’interno della segreteria confederale della Cgil di Ravenna. A Ivan Missiroli vanno i ringraziamenti della Fiom e della Cgil per il lavoro svolto all’interno della categoria