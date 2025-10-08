“Mi dimetto da capogruppo della Lega a Faenza, ma resto nella Lega col cuore. Scelgo di sostenere Gabriele Padovani”. Andrea Liverani ha deciso che seguirà l’amico di tante sfide politiche alle prossime elezioni.

“Il mio percorso politico è nato nella Lega e continua nella Lega. Non lascio il partito, perché credo fermamente nei suoi valori nazionali: il federalismo, l’autonomia dei territori, la sicurezza, il contrasto all’immigrazione selvaggia. Sono principi che mi hanno guidato fin dall’inizio e che continuo a portare avanti con convinzione” spiega Liverani.

“Tuttavia, a livello locale, nella mia città, Faenza, non posso condividere la decisione territoriale della Lega di non sostenere la candidatura di Gabriele Padovani, persona con cui ho costruito un rapporto solido, basato su stima, fiducia e una visione comune per il futuro della nostra comunità. Per rispetto verso me stesso, verso chi mi ha sostenuto e verso i cittadini, ho deciso di prendere le distanze dalle scelte territoriali del partito, assumendomi con responsabilità tutte le conseguenze politiche. Per questo, rassegnerò le mie dimissioni da capogruppo della Lega in Consiglio Comunale”.

Non ci saranno però dimissioni dal consiglio comunale: “Ribadisco: resto nella Lega col cuore. Ma oggi scelgo di candidarmi e di sostenere apertamente Gabriele Padovani, perché credo che sia la persona giusta per guidare Faenza con serietà, competenza e spirito di servizio. Continuerò a lavorare con coerenza e passione per la mia città, come ho sempre fatto.”

In sostanza Liverani rimarrà consigliere comunale per la Lega fino al termine della prossima legislatura. In una conferenza stampa, venerdì prossimo, verrà chiarito il suo ruolo a fianco di Gabriele Padovani nella prossima campagna elettorale.

Liverani rimane nella Lega, ma, in pratica, sarà isolato. Impossibile pensare ad un suo coinvolgimento nella linea politica del partito nei prossimi mesi, considerati anche i rapporti non idilliaci fra lo stesso Liverani e il segretario Jacopo Morrone.