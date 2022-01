Andrea Frassineti pronto per la Formula 4

Il faentino Andrea Frassineti debutta in Formula 4. Presentata la stagione agonistica 2022 che vedrà il giovane 15enne impegnato, dopo vari anni di esperienza nell’ambito del gare kart, ad una categoria importante con appuntamento tricolore l’ 8 maggio a Imola, per poi proseguire il 5 giugno a Misano, per poi continuare con altri cinque eventi a Vallelunga, Mugello e Monza, a cui si aggiungeranno anche due trasferte all’estero, in Belgio a Spa e in Austria al Red Bull Ring. Alla presentazione hanno partecipato, fra gli altrim anche il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, Gian Carlo Minardi, l’ing. Gabriele Tredozi, già progettista del Minardi Team ed i piloti Sospiri, Babini, Ravaglioli e Annalaura Galeati.