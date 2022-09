Il Comitato Provinciale di Ravenna della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con A.N.D.I. – Associazione Nazionale Dentisti Italiani – organizza Sabato 24 settembre, la Festa Provinciale Minibasket per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni. La manifestazione, a cui hanno aderito tutti i Centri MB della Provincia (15) si svolgerà presso la Tensostruttura CAMPUS di Faenza, Via Proventa n. 61 a partire dalle ore 14,30.



Oltre a partite e giochi vari, saranno premiate le squadre vincitrici dei Trofei Esordienti e Aquilotti dello scorso anno.

L’ A.N.D.I. sarà presente alla manifestazione con un punto informativo che offrirà un servizio gratuito ai bambini e ai loro genitori nell’ambito del mese della prevenzione dentaria che inizierà ad ottobre.

“Siamo veramente onorati che A.N.D.I. abbia scelto la nostra Festa e le nostre famiglie per far conoscere i suoi servizi di prevenzione dentaria” afferma il Delegato Provinciale FIP

Alvaro Casadio, “uno dei tanti problemi di salute che riguardano i nostri ragazzi. Lavoreremo perchè questa collaborazione coinvolga, in futuro, anche altri Enti e Associazioni che operano per la prevenzione e la salute dei nostri ragazzi”.