E’ stata inaugurata oggi la mostra “Ancorati al passato con rotta verso il futuro”, lungo la open gallery di via Zirardini, per celebrare i 160 anni dalla nascita del Corpo delle Capitanerie di porto.

Erano presenti l’attuale vertice della Guardia Costiera dell’Emilia-Romagna, comandante di Vascello Marco Landi e il sindaco Alessandro Barattoni.

La mostra, visibile fino al 31 luglio e realizzata per commemorare l’importante anniversario, propone un percorso per immagini che racconta l’evoluzione e il lavoro quotidiano del Corpo, oggi noto anche come Guardia Costiera.

Fu il 20 luglio 1865 che il Re Vittorio Emanuele II firmò il Regio Decreto n. 2438, istituendo ufficialmente il Corpo delle Capitanerie di porto. In seguito, al nuovo Corpo furono attribuite le funzioni amministrative dei Consoli di Marina e i compiti militari del Corpo di Stato Maggiore dei Porti, tra cui la direzione dei servizi tecnici e di polizia.

Oggi il Corpo opera sotto il coordinamento di diversi ministeri, in base alle competenze specifiche, ed è riconosciuto a livello internazionale per la sua attività di soccorso in mare, tutela ambientale, sicurezza della navigazione e dei trasporti, controllo della pesca e difesa del patrimonio archeologico subacqueo. Con circa 11.000 uomini e donne, la Guardia Costiera italiana è presente lungo tutte le coste nazionali ed è attiva anche nelle acque internazionali.

I pannelli espositivi offrono una narrazione visiva dell’impegno quotidiano degli uomini e delle donne del Corpo, sottolineando il legame con la tradizione e lo sguardo costante verso il futuro.

La mostra è realizzata in collaborazione con il servizio Turismo del Comune.