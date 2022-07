Non si ferma la voglia di vincere della Carchidio Strocchi sezione Orienteering, che conquista medaglie e vittorie in Emilia e Toscana coi sui atleti di punta e manda Mauro Bussi ai prossimi Mondiali Master. La stagione estiva dell’Orienteering si è aperta elargendo molte soddisfazioni agli atleti di Faenza. Per il momento in gare vicino a casa, in attesa del grande evento internazionale che vedrà impegnato Mauro Bussi. Fra pochi giorni, infatti,in Puglia a Vieste e nella Foresta Umbra, patiranno i World Master Orienteering Championships (Campionati Mondiali Master).

Restando nelle vicinanze, la prima competizione si è giocata in provincia di Parma a Bosco e Lagdei con prove Sprint e Middle del Trofeo Emilia Romagna. Dalla formula Sprint Forrest è arrivato subito il primo Bronzo, grazie a Mauro Bussi M35; nella top ten anche Massimo Rontini M35 e Mattia Rontini M Élite. Nel secondo giorno, dentro a una faggeta ad alto fusto con ostacoli dati da sassi e salti rocciosi, sono arrivati soltanto piazzamenti per i tre, eventualità che, però non ha impedito a Bussi di mantenere la terza posizione nella classifica finale.

Nello stesso weekend Daniele Jabr era in Toscana per la quarta tappa del Trofeo Italia Centrale a Bagnore (GR) e il Campionato Regionale Sprint Toscano e Laziale a Santa Fiora (GR), dove ha affondato due stoccate vincenti portando a casa un oro e un argento nella impegnativa categoria M Élite.

Le ultime gare, entrambe inserite nei circuiti del Trofeo Emilia Romagna e Trofeo Italia Centrale, si sono svolte in Emilia Romagna a Vidiciatico e Val Serena (BO). Nella prima delle due giornate, in centro paese, Mattia Rontini ha fatto registrare un quarto posto fra gli M Élite, con Mauro Bussi quinto M35. Giornata conclusiva in crescendo con una doppietta strepitosa: Mauro Bussi Oro M35 e Mattia Rontini Argento M Élite.