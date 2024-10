Nuovo tamponamento a catena lungo la circonvallazione a Faenza. Nella serata di mercoledì sono state cinque le vetture coinvolte in un incidente che ha causato notevoli disagi alla viabilità nella zona del Ponte Rosso. A peggiorare lo scorrimento del traffico urbano, un altro incidente proprio in prossimità dell’incrocio del Ponte Rosso. Tutti sinistri fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. Giovedì pomeriggio, intorno alle 16.30, si è verificato un altro tamponamento a catena che ha coinvolto tre automezzi. Ancora una volta comunque non si sono registrati feriti o traumi gravi.

Martedì, invece, la circonvallazione è stata caratterizzata da un grave incidente stradale che ha portato al ferimento di quattro persone.