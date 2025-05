Ancora un incidente alle Bassette, all’incrocio fra via Bassette e via Di Vittorio. Il nuovo violento scontro è avvenuto venerdì mattina, poco prima delle 9, fra una Fiato Punto e un’Alfa Romeo. Grave un senttantenne, trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo era a bordo della Punto e per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ravenna.

L’automobilista è quindi stato affidato alle cure del personale del 118, sopraggiunto con un’ambulanza e l’auto medica. Illeso l’altro conducente.

Sarà la Polizia Locale di Ravenna a ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona dopo lo scontro dei due veicoli.