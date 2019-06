Ancora un frontale sull’Adriatica a Glorie: due persone ferite

Un altro frontale si è verificato lungo la statale Adriatica nel pomeriggio di giovedì 6 giugno, poco distante dal frontale verificatosi mercoledì fra un’auto e un mezzo pesante. Questa volta ad essere coinvolti nell’incidente sono state una Ford Fiesta, condotta da un 36enne di Fusignano, e una Renault Captur, guidata da un 61enne veronese.

L’impatto fra i due mezzi è avvenuto lungo una curva. La Ford procedeva lungo la Reale in direzione di Alfonsine, mentre la Renault stava procedendo verso Ravenna. Dopo l’urto, entrambe le vetture hanno terminato la propria marcia nel fosso. All’arrivo di medici e infermieri del 118, il 61enne a bordo della Renault è apparso subito in condizioni più gravi. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato sull’elimedica e trasferito con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Ferite di media gravità invece per l’altro automobilista, ricoverato all’ospedale di Ravenna.

La ricostruzione delle dinamiche dell’incidente sono state affidate alla Polizia Locale. ll tratto di statale teatro dell’incidente è stato chiuso al traffico grazie all’ausilio della Polizia Stradale per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Lunghe code si sono create dalle 15, orario dell’incidente, fino alle 17.30 circa, quando la strada è stata riaperta.