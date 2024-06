A causa dell’allerta SANF non ancora rientrata, la circolazione ferroviaria nella tratta Faenza – Marradi rimane sospesa. Sono attivi i servizi bus come da programma per tutta la giornata odierna.

E’ dalle 5.40 di ieri mattina che la circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è sospesa a seguito dell’allerta con codice di colore arancione, emessa per quella zona dalla Regione Emilia Romagna e dalla contemporanea allerta lanciata dal SANF

La riattivazione del servizio è prevista ad allerta rientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI.