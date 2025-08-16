Ancora senza esito le ricerche del sommozzatore disperso al Paguro

Sono ancora in corso le ricerche del sommozzatore disperso al Paguro. L’uomo, Ugo Coppola, proveniente da Pescara, faceva parte di un gruppo di 22 persone, partito mercoledì mattina da Rimini e coordinato dal centro Dive Planet, che costantemente organizza immersioni nella zona del Paguro, anche in notturna.

Purtroppo Coppola, al termine della spedizione subacquea, una cinquantina di minuti, non è più riemerso. Le ricerche, infruttuose, sono proseguite per tutto il 14 e 15 agosto.