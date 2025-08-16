Sono ancora in corso le ricerche del sommozzatore disperso al Paguro. L’uomo, Ugo Coppola, proveniente da Pescara, faceva parte di un gruppo di 22 persone, partito mercoledì mattina da Rimini e coordinato dal centro Dive Planet, che costantemente organizza immersioni nella zona del Paguro, anche in notturna.
Purtroppo Coppola, al termine della spedizione subacquea, una cinquantina di minuti, non è più riemerso. Le ricerche, infruttuose, sono proseguite per tutto il 14 e 15 agosto.
Ancora senza esito le ricerche del sommozzatore disperso al Paguro
