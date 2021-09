Proseguono gli atti vandalici davanti alla sede vaccinali ravennati. Dopo le numerose frasi contro la campagna vaccinale comparse presso l’hub del centro commerciale ESP, anche l’esterno del Cmp è stato imbrattato con scritte che contestano l’introduzione del Green Pass. Per il momento non si conosce l’identità di chi ha commesso questi gesti, ma accanto alla scritta realizzata sull’asfalto compare anche il simbolo comunemente utilizzato dai No Vax.