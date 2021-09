Per cause in via di accertamento, nel pomeriggio un uomo alla guida di una Mini Cooper è uscito di strada finendo nel fosso percorrendo la via Madrara tra Russi e Faenza nel violento urto con il terrapieno ha perso la vita. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e gli uomini del 118 che purtroppo hanno solo potuto constatarne il decesso. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse sorpassando ha perso il controllo dell’auto.