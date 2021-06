È stato un altro sabato sera problematico per Milano Marittima: risse in serie, denunce, multe e un arresto da parte delle forze dell’ordine. Episodi andati avanti anche oltre l’orario del coprifuoco. Alcuni di questi momenti sono stati immortalati sui social e diffusi fra le pagine Facebook dedicate alla località con relativa coda di polemiche. Al termine della nottata, i carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno denunciato 8 ragazzi, originari della Lombardia, per una rissa scaturita intorno alle 21 nell’area degli street bar. Un diverbio nato per un apprezzamento di troppo e dalle parole si è passati a calci e pugni. Una nuova rissa che ha coinvolto una decina di giovani e allarmato tutti i presenti.

Altri scontri si sono verificati in altre zone del centro nelle ore successive. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 20enne di Castel Bolognese per violenza, resistenza e danneggiamento aggravato.

Tre invece le attività sanzionate dalle forze dell’ordine. Due hanno violato le norme anti-contagio in vigore, il terzo ha violato l’orario di somministrazione di alcolici da asporto voluto dal Comune di Cervia-Milano Marittima.