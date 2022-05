Ancora paralizzato il mercato degli #affitti a Ravenna | VIDEO

Nella zona di Ravenna permane l’assenza di appartamenti in affitto. Situazione sostanzialmente immodificata rispetto allo scorso anno quella fotografata dalla sezione di Ravenna di FIMAA, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio. Mentre il mercato immobiliare delle compravendite ha viaggiato a ritmi superiori alla media italiana, il mercato affitti è fermo a fronte di una richiesta notevolmente aumentata, anche triplicata. E di conseguenza i prezzi sono saliti. Un monolocale, a Ravenna città, oggi può andare anche a 500 euro. Diverse le cause che determinano la paralisi. Non ultima, la mancanza di fiducia dei proprietari di case nella tenuta economica della società: in molti preferiscono non affittare per paura di trovarsi con un inquilino non più in grado di pagare l’affitto