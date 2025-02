Ancora nessun nome per il candidato sindaco del centrodestra

Ancora nessuna novità per il candidato sindaco di Ravenna del centrodestra. Più passano i giorni, più gli animi diventano tesi nei partiti e nelle liste civiche, sebbene tutti quanti, ad eccezione ovviamente di Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia, hanno ribadito in questi giorni a Fratelli d’Italia la volontà di partecipare uniti alla competizione elettorale. Il partito meloniano, però, sembra essere sempre più in difficoltà, soprattutto dopo la candidatura di Alvaro Ancisi che ha rotto il fronte comune.