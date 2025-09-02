Per lavori alla rete gas, dalle ore 8 di domani, mercoledì 3, fino alle ore 18 di giovedì 4 settembre, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. In via degli Insorti, per 30 metri a partire dall’intersezione con la rotonda Francesco Lama (Prospettiva del Fontanone), viene istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna (direzione incrocio Cappuccini-Centro). Pertanto, i veicoli che intraprendono la rotatoria del Fontanone non potranno proseguire verso l’incrocio dei Cappuccini.
Sarà compito del personale della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.