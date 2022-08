Il 19 agosto è stata emanata un’ordinanza temporanea di divieto di balneazione in un tratto di mare tra Lido di Classe e Lido di Savio, compreso tra i 250 metri a nord del molo nord foce fiume Savio e i 350 metri a sud del molo sud foce fiume Savio.

L’ordinanza aveva lo scopo precauzionale a seguito di richiesta del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna. Secondo le informazioni ufficiali date, il divieto sarebbe stato temporaneo, di breve durata, con revoca non appena possibile, compatibilmente con i risultati delle analisi su una vicina idrovora. Dalle analisi si erano riscontrate anomalie in merito al funzionamento dell’impianto stesso.

Sono passati tre giorni è il divieto di balneazione in quell’area di mare è ancora attivo, dato che non sono stati pubblicati ancora gli esiti delle nuove analisi effettuate o qualche nuova ordinanza di revoca per tale divieto.