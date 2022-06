Un altro campo di grano a fuoco nel ravennate. È avvenuto nel territorio cervese, in via Standiana, vicino Mirabilandia. Sono dovuti intervenire 8 8 mezzi antincendio da Ravenna e da Cervia: autopompa, autobotte, ranger, camion per incendi boschivi specifico per queste esigenze. Proprio quest’ultimo mezzo, grazie alla sua imponenza, è riuscito ad entrare all’interno del campo a fuoco e a circoscrivere l’incendio. Le fiamme sono poi state spente grazie anche al supporto di una squadra del vicino comando di Forlì che ha portato acqua con un’autobotte da 8000 litri.

Nell’arco della giornata si sono susseguiti altri interventi per incendi di campi e stoppie nella provincia ravennate che hanno visto in azione squadre di Faenza, Lugo e Casola Valsenio con la collaborazione dei volontari della protezione civile.