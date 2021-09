Mi viene trasmesso da una pagina pubblica di Facebook lo schreenshot di un post firmato da Roberto Ticchi coordinatore della Pigna, il quale ha scritto: “Ancisi come al solito copia Veronica Verlicchi e la lista La Pigna. Questa proposta è stata fatta qualche settimana fa da Veronica Verlicchi durante il confronto organizzato dalla Polisportiva Camerlona tra i candidati a Sindaco a cui Ancisi era presente. Proposte della Verlicchi, riprese dalla stampa locale e che ovviamente Ancisi ha solo ascoltato. Questo per serietà e dovere di informazione”.

Nella mia vita, non ho mai accusato nessuno di aver “copiato” (verbo che peraltro non mi appartiene) da me, anche se ciò avviene a man bassa, specie in questa campagna elettorale, come potrei dimostrare, anziché millantare. Ma non posso ammettere, proprio “per serietà e dovere di informazione”, che mi si addebiti di aver “copiato” quando, se mai, può essere stato il contrario.

Il sig. Ticchi si riferisce alla nota pubblicata ieri dalla stampa: “Ravenna diventi città dello sport diffuso” che ho tratto, precisandolo, dal “‘Programma 2021-2026 per il buon governo dell’amministrazione comunale’, con cui Lista Ravenna si presenta alle elezioni”. Cioè quel programma che Lista per Ravenna ha depositato in Comune il 4 settembre insieme alla propria lista elettorale. Quello che ho pubblicato ieri è esattamente la pag. 30, come si può leggere nel sito http://www.listaperravenna.it/index.html, attivato, per obbligo di legge, l’11 settembre. L’incontro con la Polisportiva Camerlona è avvenuto il 12 settembre.

Ma questo sarebbe niente, se Lista per Ravenna non fosse stata la prima lista ad anticipare il proprio programma elettorale spedendolo a tutti gli organi di informazione. Lo ha fatto via mail alle 12.16 e alle 13.48 del 1° settembre, da più parti pubblicato come allegato all’articolo del giorno stesso.

Di più. Lista per Ravenna aveva già pubblicato il 2 aprile, sul sito internet del Comune, come “Proposta di fine mandato 2016-2021”, una prima bozza del proprio successivo programma elettorale, tuttora visibile tramite il link: Gruppo-consiliare-Lista-per-Ravenna.-Programma-2021-2026-per-il-buon-governo-dellamministrazione-comunale (9).pdf”. Il capitolo dello sport, intitolato “Lo sport è di tutti”, posto alla pag. 20, è rimasto tal quale nel programma elettorale stesso, così come ho riproposto ieri alla stampa.

Se mai qualcuno ha dunque “copiato”, chiunque voglia distinguere il vero dal falso può farlo coi propri occhi. Ma questo non è il mio linguaggio. Di solito dico di apprezzare che c’è stata sintonia di vedute tra chi l’ha detto prima e chi l’ha detto dopo.