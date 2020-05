Lista per Ravenna saluta con soddisfazione l’esito positivo di proprie proposte atte a risolvere problemi apprezzabili che, perdurando le limitazioni delle attività sociali contro il covid-19, le erano stati sollevati dai cittadini.

RIAPRONO I CIMITERI – Il presidente della Regione aveva riaperto, con ordinanza del 22 aprile, anche i negozi di fiori. Con quella dell’11 aprile aveva però mantenuti chiusi al pubblico i cimiteri, massimi destinatari di questi prodotti, cosicché i chioschi piazzati agli ingressi del cimitero monumentale di Ravenna e quelli presso i molti camposanti delle frazioni di campagna e del litorale non hanno avuto ragione di riaprire. Non essendo luoghi ordinari di assembramento ed avendo larghi spazi in cui i visitatori possono facilmente tenersi a distanza, molto più che nei supermercati e in altri luoghi e locali accessibili al pubblico, Lista per Ravenna, tramite il sindaco, ne aveva richiesto la riapertura con urgenza, che infatti è stata disposta con l’ultima ordinanza regionale del 30 aprile, a partire da lunedì 4 maggio, quando i visitatori potranno comprare i fiori nei chioschi riaperti con l’occasione.