Ancisi: “Rappresentiamo Lega, Popolo della Famiglia, Lista per Ravenna e Ambiente e animali”

La Lega non sparirà dal Consiglio Comunale, ma anzi sarà Gianfranco Spadoni a raccoglierne le istanze. Per questo ha ricevuto la tessera di sostenitore della Lega Romagna. È questo il principale messaggio della conferenza stampa indetta da Lega, Popolo della Famiglia, Lista per Ravenna e Ambiente Animali, che costituiranno un gruppo consiliare unitario. I due consiglieri Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni rappresenteranno dunque tutte le forze che erano schierate a sostegno di Ancisi come candidato sindaco. A Mirko De Carli va un ruolo di coordinamento tra le varie anime della coalizione e con le altre forze di centrodestra.