“Via Punta Stilo, congiungendo viale Berlinguer con via Cassino all’altezza di piazza Brigata Pavia, in parallelo con via San Mama, è stata ridotta ai minimi termini da un intenso traffico veicolare, tra cui numerosi mezzi pesanti del vicino mercato ambulanti. Nel giugno scorso, è stata inviata dal posto al Comune di Ravenna, tramite il servizio on line Comuni-Chiamo, la seguente segnalazione: “La strada necessita di essere rifatta per un tratto di circa 200 metri dall’incrocio con via dei Bersaglieri fino alla piazza Brigata Pavia. Buche, sassi e rotture varie. È indecente”. Non se n’è avuto alcun riscontro.

La situazione è però notevolmente peggiorata, diventando anche pericolosa. In prossimità proprio dell’incrocio con via dei Bersaglieri, si è aperta infatti, all’altezza del punto di frenata, una profonda spaccatura. Le auto, mentre frenano, sprofondano nel buco andando a finire nel mezzo dell’incrocio, col grave rischio di scontrarsi con veicoli o passanti provenienti dalle altre direzioni.

Chiedo perciò al sindaco se intende attivarsi perché si ponga urgente rimedio a tanto dissesto.”