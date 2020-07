“Lista per Ravenna sta conducendo un’ormai lunga battaglia perché l’incrocio di Osteria, tra via Dismano e via Lunga, fonte di una lunga serie di incidenti anche gravi e gravissimi, sia messo in sicurezza. Nel solo 2020, abbiamo rivolto al sindaco tre interrogazioni, datate 31 gennaio, 22 febbraio e 10 luglio. La pericolosità di questo crocevia a raso tra due strade soggette ad un traffico elevato, soprattutto diretto a Mirabilandia e ai lidi sud di Ravenna, è attestata dai dati di sinistrosità raccolti dalla Polizia locale di Ravenna e dal servizio 118 Romagna Soccorso” afferma Alvaro Ancisi, Capogruppo di Lista per Ravenna.

“Con l’interrogazione del 22 febbraio, abbiamo perciò diffidato il Comune e la Provincia di Ravenna affinché risolvano il problema con una rotatoria stipulando un accordo per ripartirne tra i due enti i compiti e gli oneri. Un gruppo di cittadini facenti capo al comitato cittadino di Campiano e Osteria ha nel frattempo ricordato, con una nota, che qui “le amministrazioni locali avevano progettato, ma mai realizzato, una rotonda per migliorare la viabilità e aumentare la sicurezza”. Abbiamo anche fotografato dall’alto, con un drone, l’intersezione delle due strade, mostrando, in particolare, con evidenza come il traffico di via Lunga provenente dalla frazione di Osteria arrivi sull’incrocio all’oscuro di quello in arrivo dai due lati di via Dismano” continua Ancisi.

“Martedì scorso 14 luglio potrebbe essere la data storica in cui il Comune e la Provincia di Ravenna hanno comunicato di avere finalmente concepito quest’opera. Rispondendo alla mia interrogazione di quattro giorni prima “Sulla fattibilità della rotatoria all’incrocio omicida di Osteria”, l’assessore ai Lavori pubblici Fagnani ha infatti scritto che “l’ing. Nobile Paolo – Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna – mi ha comunicato che il tecnico incaricato di effettuare il rilievo con il drone nella zona interessata, ha completato lo stesso e consegnato l’elaborato alla Provincia. Nei prossimi giorni l’ing. Nobile provvederà ad esaminarlo e a redigere lo studio in questione”. Affermando “la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a procedere formalizzando una apposita convenzione tra Comune e Provincia che disciplini le attività tecniche amministrative fra i due Enti e che individui la Provincia come stazione appaltante”, Fagnani ha infine aggiunto “che i finanziamenti per la realizzazione di tale intervento potrebbero far capo ad entrambi gli Enti”. Esattamente come Lista per Ravenna aveva suggerito e proposto dal principio. Vigilando perché la gravidanza proceda per il meglio, ci resta solo da augurarci che il fiocco rosa sia esposto sulla rotatoria entro i nove mesi canonici” conclude Alvaro Ancisi.