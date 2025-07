“Via della Chimica, quarto ed ultimo tratto della circonvallazione nord di Ravenna, è un viadotto sulla ferrovia alto 85 metri e lungo 1.036 metri, che collega la rotonda Montecarlo, sull’incrocio tra viale Mattei e via Romea Nord, con la rotonda Belgio, sull’incrocio con via Attilio Monti, verso il ponte mobile, e con via delle Industrie, verso via Baiona. Questa strada è utilizzata molto intensamente dal traffico veicolare, come tratto strategico di collegamento tra i versanti nord-ovest e nord est della città. Di qui il divieto di transito ai veicoli di carico superiore a 5 tonnellate imposto fin dalla sua inaugurazione, nel 2019.

Da tempo, però, il transito dei mezzi pesanti su via della Chimica è totalmente fuori controllo, al punto che se ne contano anche dieci al minuto. Il divieto non è rispettato in alcun modo dai camionisti, che prediligono la strada più breve e “comoda” per arrivare da fuori Ravenna al ponte mobile, transitando impropriamente sul percorso Romea Nord/via della Chimica, e viceversa. In tal modo, oltre a sfasciare progressivamente entrambe le strade, rendono oltremodo caotico e pericoloso il transito regolare dei veicoli più leggeri su via della Chimica. Anche viale Mattei, connessa a questa strada con la rotonda Montecarlo, versava nella medesima condizione, solcata irregolarmente dai mezzi pesanti passando in mezzo al villaggio ex Anic.

TELECAMERE SPENTE. CONTROLLI CON PATTUGLIA SOLO SU VIALE MATTEI

La soluzione sembrò arrivare, quando, nel 2024, la giunta de Pascale installò una serie di nuove telecamere per controllare e sanzionare il transito vietato ai mezzi pesanti, tra cui due in viale Mattei da entrambe le direzioni e una in via della Chimica in salita dalla rotonda Belgio. Il fenomeno è sembrato ridursi di molto in viale Mattei, aumentando però smodatamente in via della Chimica.

A fronte di ripetute segnalazioni e fotografie ricevute da automobilisti esasperati ho dunque chiesto alla Polizia Locale, questo 16 giugno, quante infrazioni sono state accertate/sanzionate da quando queste telecamere sono state installate.