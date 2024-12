Via dei Fusari è una strada del circondario di Piangipane, lunga circa 800 metri, che collega via Canala a via Tagliata, importanti strade di collegamento est/ovest dell’Area territoriale di Piangipane. È abitata soprattutto nei primi 200 metri da via Canala, gli unici asfaltati trent’anni fa e mai oggetto di manutenzione, e da alcune case nell’ultimo tratto verso via Tagliata.

Nonostante sia molto stretta e ridotta a carraia per i tre quarti sterrati, senza neppure l’apporto di ghiaia, via dei Fusari è utilizzata da moto ed auto come scorciatoia per raggiungere da entrambe le parti le due strade maggiori, ma anche da mezzi agricoli, per la gestione dei terreni coltivati a lato del percorso non asfaltato. L’amministrazione comunale l’ha tuttavia abbandonata a se stessa. I suoi abitanti provvedono allo sfalcio delle erbacce, che crescono perfino sul tratto pavimentato, e alla verniciatura della segnaletica orizzontale laterale, indispensabile per evitare a chi transita sulla strada di cadere nei fossi laterali non tombati. Lo sfalcio di tali fossi viene effettuato dal Comune al massimo una volta l’anno.

Vista la trascuratezza, via Fusari è diventata, ad opera di irresponsabili non residenti in zona, una vera e propria discarica a cielo aperto, con immondizia e addirittura lastre di amianto gettate e abbandonate ai bordi della parte sterrata. Tutto questo scempio probabilmente non sarebbe avvenuto se l’amministrazione comunale avesse provveduto, in tutti questi anni, ad un minimo di manutenzioni e di opere primarie.

Non è però facile neppure arrivarci. Il percorso più frequentato per raggiungerla, collegato col centro urbano del paese e regolato da un semaforo, è quello tra via Piangipane e via Canala verso Ravenna. Sul lato sinistro, ci si immette in un tratto di 50 metri dove esiste, a fronte di un primo gruppo di case, un fosso laterale abbastanza profondo, che, per la sicurezza dei pedoni e dei residenti, dovrebbe almeno essere tombato, superato il quale si presenta la svolta per via Fusari, segnalata dalla cartellonistica stradale: qui non esiste però alcun lampeggiante o punto luce, quanto mai necessari di sera o in caso di nebbia per evitare possibili incidenti.

I lavori di manutenzione e strutturazione strettamente necessari a via dei Fusari, meritevoli di un piano particolareggiato dell’Area Infrastrutture civili da proporre alla valutazione del Consiglio territoriale di Piangipane, con la partecipazione di una rappresentanza delle famiglie ivi residenti, risultano quindi essere i seguenti:

tombamento del fossato nei circa 50 metri di via Canala dal semaforo su via Piangipane a via dei Fusari e relativa illuminazione pubblica;

un punto luce all’intersezione di via Canala con via dei Fusari;

nel primo tratto abitato di questa strada da via Canala, pari a circa 200 metri: illuminazione pubblica, riasfaltatura dello stesso tratto e relativa segnaletica orizzontale. tombamento dei fossati destro e sinistro fino all’ultima abitazione;

allacciamento fognario per i residenti in via Fusari;

in prospettiva, asfaltatura anche della parte attualmente sterrata;

nel frattempo, garantire lo sfalcio dell’erba e il ripascimento del tratto sterrato di via dei Fusari almeno due volte l’anno.

Ciò premesso, si invita il consiglio comunale il sindco e la giunta a predisporre, tramite l’Area delle Infrastrutture civili, sulla base e nei modi di quanto sopra esposto, un piano particolareggiato di manutenzioni e di opere atto a risollevare via dei Fusari, a Piangipane, dall’abbandono e dalla desolazione.