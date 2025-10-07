“Il ponte di via Baiona sul fosso Fagiolo, prossimo al primo ingresso del cimitero monumentale di Ravenna sul versante del petrolichimico ex Anic, sopporta, pur essendo ad una sola campata,un traffico incessante di autoveicoli in gran parte pesanti o ad uso dei lavoratori, diretti o in arrivo da tutti gli stabilimenti industriali e portuali esistenti su questa via da Ravenna a Porto Corsini passando per Mercegaglia. Notevoli sono anche i traffici civili e turistici, crocieristi compresi, rivolti a collegare direttamente il capoluogo coi lidi nord. Questo ponte ttendeva da anni lavori di ripristino tecnologico e di risanamento strutturale, che, avendo preso il via il 2 agosto per concludersi nell’aprile 2022, subirono però una serie di peripezie che li prolungò fino a settembre dello stesso anno, con gravi disagi alla circolazione stradale in tale settore della viabilità urbana.

Da allora si è manifestata, irrisolta, un’incongruenza, pericolosa per i mezzi che, provenendo da via del Cimitero su via Fosso Fagiolo, devono obbligatoriamente, arrivati al ponte, svoltare a destra su via Baiona in direzione nord. Sulla loro sinistra, la vista è largamente ostacolata da un guard rail che impedisce di vedere distintamente, tra i profilati di metallo, i mezzi in arrivo sul ponte, specialmente se camion o autotreni.

Il collegamento tra via del Cimitero e via Baiona su via Fosso Fagiolo è molto utilizzato nei giorni di fine ottobre e inizio novembre comprendenti la festività dei morti.

Chiedo pertanto al sindaco se intende attivare il servizio comunale Mobilità/Viabilità affinché ponga urgente rimedio a quanto sopra esposto.”