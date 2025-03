“Ho appena ricevuto, alle 22.08 di questo sabato, dai palazzi delle case popolari di via Eraclea, in zona Darsena, numeri civici dal 27 al 39, quasi un quartiere cittadino con centinaia di residenti, la segnalazione, con foto descrittive, del “grave degrado per la mancata raccolta dei rifiuti collocati nell’area cortilizia di tali palazzi”. Succede che “da diversi giorni l’immondizia si sovrappone su bidoni strapieni di sacchetti di umido. Sono stati avvistati anche topi che pasteggiano”. Ci si chiede “se Hera può giustificare questa mancanza vista la spesa che ogni cittadino sostiene per il lavoro che non viene svolto con regolarità”.

Chiedo che si provveda con urgenza a rimuovere questa situazione avvilente e gravemente infestante.”