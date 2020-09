, a seguito di un emendamento proposto da Lista per Ravenna, portato avanti in Regione dalla Lega, mediato con la maggioranza di sinistra e approvato all’unanimità dall’assemblea regionale.

Il PRIT così adottato – è stato dimostrato – tiene

in campo solo due ipotesi progettuali

, delle tre studiate dall’ANAS: quelle che non richiedono di costruire nuove strade statali in altri territori: 1)

l’ampliamento e la ristrutturazione della vecchia Ravegnana, per un costo di 75 milioni; 2) la costruzione in variante di una nuova strada parallela a quella attuale, per 133 milioni.

Indispensabile, per non parlare al vento, è che ora quest’opera, per essere finanziata, rientri nell’accordo tra Governo e Regione, di prossima discussione, sulle infrastrutture da realizzare in Emilia-Romagna, insieme all’altra priorità ravennate (che il sindaco ha detto essere la prima) della variante alla statale Adriatica tra Ravenna ed Alfonsine.