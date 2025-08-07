“Il 17 luglio scorso, avevo indirizzato al dirigente dell’Area Infrastrutture civili del Comune di Ravenna il seguente screenshot, con cui mi era stato appena segnalato che “[…] andando nella strada di Marina, curvando per via dell’Idrovora, c’è questa grande buca che è pericolosa per chi passa. È già successo ad un’amica che ha rischiato un incidente” . Trattandosi di una strada intensamente percorsa, specie d’estate, come collegamento diretto tra Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, in alternativa al lungomare, ho chiesto, in definitiva, come i servizi Strade e/o Mobilità/Viabilità dell’Area Infrastrutture civili intendessero attivarsi urgentemente, secondo le rispettive competenze, per rimuovere il dissesto stesso, e comunque la sua pericolosità.

Ieri, 5 luglio, l’ing. Cecilia Rosetti, responsabile dell’Unità Organizzativa Centro Nord del servizio Strade, mi ha risposto come segue.

“Il cedimento segnalato riguarda la banchina stradale in terra che, a causa dei mezzi in svolta che “tagliano la curva”, ha progressivamente compromesso il bordo del manto stradale. Il problema richiede un intervento più complesso di una semplice “chiusura buche”, in quanto il fosso è piuttosto profondo e occorrerebbe rinforzare la banchina. Il lavoro quindi si configura come manutenzione straordinaria, e pertanto da programmare e finanziare .

Altro problema che ha peggiorato la situazione è l’intervento di Fibercop (società italiana che sviluppa e gestisce la rete secondaria di accesso in fibra ottica, nda), che ha posizionato un pozzetto in banchina senza ripristinare adeguatamente la banchina, indebolendola quindi ulteriormente. Per questo, abbiamo richiesto all’ente un ripristino urgente, e proprio questa mattina sono intervenuti.

Segnalo inoltre che negli ultimi mesi stanno transitando diversi mezzi pesanti che da via Trieste portano container in via dell’Idrovora, nonostante il divieto di transito per i mezzi pesanti. La ditta Sistema, incaricata della manutenzione ordinaria , è già intervenuta più volte per segnalare il pericolo mediante l’installazione di apposita segnaletica, che purtroppo viene frequentemente danneggiata a causa delle manovre veicolari. In data odierna è stato nuovamente messo in sicurezza potenziando la segnaletica. Stiamo inoltre valutando l’installazione di un dissuasore più efficace, compatibile con lo spazio ridotto della banchina”.

Mi dichiaro soddisfatto della risposta pervenutami dal servizio Strade. Trattandosi tuttavia di una riparazione dichiaratamente provvisoria, nei limiti delle manutenzioni ordinarie, rilancio dunque la palla alla Giunta Barattoni, affinché, nel prossimo aggiornamento del piano dei lavori pubblici, inserisca, come intervento straordinario, il riassestamento stabile di questo tratto strategico della viabilità litoranea. Allo stesso tempo, esorto la Polizia Locale a vigilare per sanzionare e reprimere il transito dei mezzi pesanti su via dell’Idrovora.”