“Il 24 settembre scorso ho prodotto un’interrogazione, rivolta al sindaco, avente come oggetto:Recinzione da riparare tra aree di uso pubblico. Per tutta l’estate è rimasta, infatti, in stato di forte danneggiamento, con prominenze rischiose e facilmente scavalcabile, la recinzione dell’area sgambamento cani di via Cicognani, che fiancheggia anche il parcheggio biciclette della scuola Don Minzoni. Affermando che, a prescindere dalle cause, era oggettiva la necessità di riparare con urgenza questo dissesto, non dovuto a semplici problemi di manutenzione, perché fonte di pericoli per gli utenti del parco e della strada confinante, animali e persone, ragazzi e anziani, chiesi di conoscere quando fosse stato messo in calendario il ripristino di tale recinzione.

In data 11 ottobre mi ha risposto l’assessore al verde pubblico e patrimonio, Gallonetto, informandomi che nei primi giorni di ottobre è avvenuta la completa sostituzione della recinzione delimitante l’area sgambamento cani su via Cicognani. Ha inoltre precisato che: Per quel che concerne il ripristino della recinzione sul lato della scuola Don Minzoni, lo stesso essendo interessato da una maggiore sostituzione lineare non solo della recinzione, ma anche di alcuni supporti della stessa (situazione questa causata dal continuo scavalcamento della recinzione in questione), verrà completato durante il periodo delle vacanze natalizie per non interferire con le attività didattiche dell’anno scolastico in corso.”