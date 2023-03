Il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha presentato in Comune una proposta di ordine del giorno, da sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio comunale, con cui la massima assemblea elettiva della città “esprime al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in quanto Commissario straordinario del Governo per la rigassificazione nel territorio della Regione stessa, parere contrario a che rilasci, come da sua esclusiva competenza, alcuna autorizzazione all’insediamento di un secondo rigassificatore al largo della costa ravennate; e comunque, nel caso che gli venga sottoposta simile istanza, a sottoporne il progetto all’esame e alla valutazione del Comune di Ravenna”. Le ragioni che hanno imposto con urgenza questa iniziativa, espresse nella premessa dell’atto, sono in sintesi le seguenti.

DATA FATIDICA IL 26 GIUGNO – Entro la prima settimana del prossimo aprile inizierà, al largo di Punta Marina Terme, l’allestimento in mare del rigassificatore galleggiante Singapore, di proprietà della società SNAM. Domenica notte del 19 marzo, la nave rigassificatrice Golar Tundra della stessa SNAM è entrata ed è ormeggiata nel porto di Piombino. I primi arrivi di gas sono previsti per la metà di maggio, ma la nave potrà stazionare lì solo per tre anni, come disposto dall’ordinanza del 25 ottobre 2022 con cui Eugenio Giani, commissario straordinario del Governo per la rigassificazione nel territorio toscano e presidente della Regione Toscana, ne ha autorizzato l’arrivo e l’esercizio. Con la medesima ordinanza, Giani aveva concesso alla SNAM 45 giorni per presentare il progetto di trasferimento e ricollocazione della Golar Tundra in altro sito marittimo. Ha poi ha concesso una proroga fino al 24 marzo. Infine, con ordinanza del 17 marzo, ha ulteriormente prorogato al 26 giugno 2023 il termine affinché la SNAM presenti il “progetto integrativo di ricollocazione di questa nave in sito off-shore, nonché il progetto relativo agli interventi necessari per la sua dismissione dal porto di Piombino”.

RAVENNA CANDIDATA AL SECONDO RIGASSIFICATORE – Sul sito internet della SNAM è scritto che il terminale della Golar Tundra, “sarà posizionato nel centro-nord Italia, in prossimità dei punti di maggiore consumo di gas”, dovendovi dunque permanere in attività per 22 anni, dal 2026 al 2048. Ne deriva che altri rigassificatori di comproprietà o proprietà della SNAM, ai quali si possa collegare la nave espulsa da Piombino sono quelli di Livorno, a 21 chilometri dalla costa, e di Porto Viro provincia di Rovigo, a 15 chilometri, oltre a quello di Ravenna, ad appena 8,5 chilometri, visibile dalla spiaggia. Va escluso quello di Panigaglia, provincia di La Spezia, perché ristretto in un’insenatura della costa. Questo 20 marzo, l’agenzia della Regione Toscana ha riportato l’affermazione di Elio Ruggeri, amministratore di Snam per la rigassificazione galleggiante, secondo cui, riguardo al trasferimento della Golar Tundra in altra postazione marittima, che sia “nell’alto Tirreno o nell’Alto Adriatico […], stiamo valutando più ipotesi e siti, ma prima di presentare ufficialmente il nuovo progetto abbiamo la necessità di interloquire sia con le istituzioni locali che con quelle nazionali”. Ravenna è dunque tra le soluzioni in campo.