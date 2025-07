“Il governo 55ennale di Ravenna ha inutilmente promesso, da almeno 20 anni, una pista ciclabile tra Classe, Fosso Ghiaia e Mirabilandia, per creare, si è scritto, “un percorso sicuro e dedicato per le biciclette, collegando località turistiche e favorendo il turismo sostenibile”. Nel frattempo, la ciclopedonale esistente tra Mirabilandia e Savio a fianco della statale Adriatica, congiungendo peraltro il parco divertimenti con la stazione ferroviaria e il paese più prossimi al grande parco divertimenti, è diventata assolutamente impercorribile, invasa totalmente da rovi, sterpaglie, cespugli e getti di alberi selvatici cresciuti nel percorso. Pedoni e ciclisti se la sbattano in mezzo ad auto e camion sfrenati.

Per chi non crede che ciò possa succedere neppure in una città dell’ex terzo mondo, figuriamoci in questa ex capitale d’impero e regni, ora d’interesse turistico mondiale, valgano le foto allegate, estratte da un dossier composto ieri, in piena stagione turistica.

Chiedo pertanto alla Giunta Barattoni se almeno è a conoscenza di tanto scempio, e comunque se crede di potersene occupare affinché vi si ponga urgente rimedio.”