Lista per Ravenna ha lanciato una petizione per chiedere al sindaco la realizzazione di “Una pista ciclo-pedonale tra Madonna dell’Albero e Ravenna”. Primo firmatario è Massimo Crivellari, consigliere territoriale di Lista per Ravenna, residente a Madonna dell’Albero. L’iniziativa è stata avviata il 6 ottobre scorso, con un banchetto, in collegamento con la Maratonina della Colonna dei Francesi, a lato della quale ha raccolto rapidamente un centinaio di sottoscrizioni. Depositata presso diversi esercizi ed attività pubbliche di Madonna dell’Albero e di San Bartolo, potrà essere firmata anche domenica prossima, 20 ottobre, presso il cortile della parrocchia di Madonna dell’Albero stessa, in via Cella 99, dalle 11.00 alle 12.30.

IL TESTO DELLA PETIZIONE

In ossequio alla priorità che il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) assegna alla mobilità ciclopedonale, chiediamo che l’amministrazione comunale inserisca tra le opere da realizzare, al servizio dei ciclisti e dei pedoni, un collegamento diretto tra Madonna dell’Albero e Ravenna che utilizzi l’argine del fiume Ronco, sulla base di uno studio di fattibilità tecnica economica da commissionare in tempi brevi allo scopo.

Risalgono almeno al 2008 le istanze di vario genere indirizzate all’amministrazione comunale, affinché Madonna dell’Albero sia collegata, con un percorso ciclo-pedonale, a Ravenna, da cui dista, in linea d’aria, soltanto un chilometro e 200 metri. Questo paese, coi suoi 2.000 abitanti, a cui possono aggiungersi i 1.340 di San Bartolo a cui è strettamente contiguo, può dirsi ormai un grosso quartiere della città, al quale mancano però importanti servizi di base, quali posta, sportello bancomat e bancario, farmacia, ecc. è dunque impensabile che i residenti del posto non possano arrivare in città con la bicicletta o a piedi, se non utilizzando la pericolosissima via Ravegnana.

Il 10 luglio 2015 si discusse in Comune una petizione che chiedeva di realizzare tale pista ciclopedonale, supportata da duemila firme, che un Comitato locale raccolse nelle località di Madonna dell’Albero, San Bartolo, Carraie, Santo Stefano, tutte interessate ad usufruirne, essendo collocate sulla medesima strada provinciale detta di via Cella. A fine ottobre 2016, la Giunta comunale diede però il via alla costruzione di un tracciato ciclopedonale tra Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo, lungo lo scolo Arcobologna, che, a parte i perduranti ostacoli alla sua realizzazione e le difficoltà di transito sulle aree interne in cui è collocato, non risolve la necessità di un collegamento diretto con la città da parte di Madonna dell’Albero stessa e delle suddette località a sud di Ravenna.

La richiesta che questa petizione presenta in tal senso è avvalorata da due importanti considerazioni politico-amministrative.

Il POC (Piano Operativo Comunale) 2016-2021 ha confermato il grande progetto di espansione urbanistica denominato CoS11 di Madonna dell’Albero, che prevede di ampliare il paese verso l’argine destro del fiume Ronco, occupando, con due maxilottizzazioni, 126 mila metri quadrati di terreni agricoli, di cui 21.000 di edilizia residenziale. Ne deriva la previsione urbanistica di un aumento di 740 abitanti, pari a 400 automezzi in più, di cui 320 diretti a Ravenna, i quali renderanno vieppiù insostenibile, senza un decollo serio della mobilità ciclopedonale, il traffico di accesso e rientro dalla città nelle ore di punta. Le disponibilità finanziarie dell’amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche è fortemente aumentata in questi ultimi anni, essendo cessati i vincoli del Patto di Stabilità, tanto che il piano triennale 2019-2021 per gli investimenti ha iscritto a bilancio una spesa di 142 milioni, di cui 58 per la viabilità e la pubblica illuminazione.

“Deve dunque esserci spazio anche per la ciclopedonale ‘breve’ tra Madonna dell’Albero e la città” conclude Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.