“Intercent-ER è l’agenzia regionale che funge da centrale di appalto e di acquisto di beni e servizi ad uso pubblico. Tra le 109 proprie convenzioni in essere figura, frazionata in sette maxi lotti, quella per i “Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo”, attivata dopo gara d’appalto il 19 giugno scorso, per due anni, con le società RTI G.S.A. di Udine (capofila) e la cooperativa CO.L.SER di Parma” afferma Alvaro Ancisi, Capogruppo di Lista per Ravenna.

“Sembra quasi per ironia che, nella legenda visibile sul sito internet dell’agenzia, questa convenzione figuri con il simbolo di “Iniziativa con requisiti di sostenibilità sociale”, almeno osservando cosa sia successo con il lotto n. 6 “Servizio di portierato e servizi ausiliari per le Amministrazioni delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini”. Esso impegna, solo come steward collocati nei principali 56 punti di accesso alle strutture ospedaliere o sanitarie dell’AUSL Romagna, oltre 200 lavoratori a tempo pieno, appositamente formati, di cui una sessantina a Ravenna, dedicati all’orientamento e alla disciplina degli utenti in ingresso e ad applicar loro le misure di prevenzione e diffusione dell’infezione da Covid 19 (Personale di controllo all’ingresso degli ospedali per aumentare la sicurezza anti-Covid (auslromagna.it)” prosegue Ancisi.

“Come scrive Marinella Melandri, segretaria generale della CGIL Ravenna, questa “convenzione, predisposta da Intercenter e utilizzata dall’AUSL significa avere lavoratori con funzione di portierato anche a 4,70 euro…Se la convenzione per appalti per le pubbliche amministrazioni produce quello che è successo a Ravenna c’è qualcosa che non va. Non può essere che un lavoratore a tempo pieno abbia un compenso simile al reddito di cittadinanza”. Di qui la contesa sindacale, finora irrisolta, volta a portare questi compensi letteralmente da fame, oltretutto per un servizio di estrema delicatezza e responsabilità, che espone in prima persona al rischio di contagio da Covid e non solo, alla soglia un po’ meno indecorosa di 6,50 euro orari” dichiara Ancisi.

“Alla convenzione può avere aderito, come ha fatto per esempio anche l’Agenzia per l’Ambiente ARPAE, o tuttora può aderire, qualsiasi altra pubblica amministrazione della Romagna. Chiedo dunque al sindaco e presidente della provincia di Ravenna, in quanto tale anche presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria, organo di indirizzo politico-amministrativo dell’AUSL Romagna: