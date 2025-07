“Ho appena trasmesso al Comune di Ravenna, per via dirigenziale, la seguente richiesta di accesso agli atti e alle informazioni.

All’ing. Massimo Camprini, capo-area delle Infrastrutture civili e dirigente del servizio Strade del Comune di Ravenna.

Le trasmetto lo screenshot con cui mi è stato appena segnalato che “[…] andando nella strada di Marina, curvando per via dell’Idrovora, c’è questa grande buca che è pericolosa per chi passa. È già successo ad un’amica che ha rischiato un incidente”. Questa strada è intensamente percorsa, specie d’estate, come collegamento diretto, in alternativa al lungomare, tra Marina di Ravenna e Punta Marina Terme.

Mi scuso con Lei se richiamo il contratto triennale di Global Service in atto per la manutenzione di tutte le strade di proprietà del Comune, che impone ai cittadini ravennati la spesa, a carico del bilancio della propria amministrazione elettiva, di 135 milioni per gli interventi ordinari e di 75 ulteriori milioni per interventi straordinari, anche se divenuti necessari, molto più costosamente, per gli interventi ordinari prolungatamente non effettuati, oppure eseguiti non a regola d’arte. In tutto, 210 milioni destinati alla stessa impresa affidataria del Global Service.

Le chiedo dunque, per cortesia, supposto che il tratto stradale indicato sia di competenza del Comune di Ravenna: