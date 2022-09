“PONTI IN STAND BY

Ci sono ponti strategici per circolare agevolmente e in sicurezza nel territorio ravennate messi molto male. Diversi, già finanziati da tempo se non addirittura cantierati, si trascinano a lungo in attesa di una salvifica ristrutturazione. Finalmente conclusa, alla vigilia di questa estate, la triste odissea dei due ponti su via Baiona lato Porto Corsini, Lista per Ravenna si sta tuttora occupando dei due su via Baiona lato Cimitero e dei tre, fermi a zero, posti sulle vie Nuova e Nuova di Sulo, in zona Filetto-Roncalceci. Raccogliamo inquietudini anche sul cavalcaferrovia di via Teodora, chiuso per lavori dall’11 luglio, ma“da eseguirsi entro il periodo estivo” (scritto nel progetto esecutivo). Circa lo sfortunato Ponte Grattacoppa sul Lamone (nella foto), i giornali locali hanno ricevuto nel mattino di venerdì scorso il nostro “ultimatum alla Giunta de Pascale sul cantiere del ponte Grattacoppa chiuso da quattro mesi”, volto a sapere dagli uffici tecnici del Comune “quando riaprirà il cantiere in questione e con quale cronoprogramma che definisca il termine finale dei lavori”. Tanto è bastato, perché, nel pomeriggio dello stesso giorno, il sindaco, annunciando che “la prossima settimana il cantiere potrà ripartire per una parte delle lavorazioni”, ma “un’altra parte invece dovrà attendere una consegna di materiali ai primi di ottobre”, dicesse che si tratta di problemi “generalizzati in tutto il settore delle costruzioni”.

PASSERELLA A GONFIE VELE