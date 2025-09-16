“Il 17 luglio scorso girai al servizio Strade del Comune questa segnalazione, ricevuta da una cittadina ravennate: “[…] andando nella strada di Marina, curvando per via dell’Idrovora, c’è questa grande buca che è pericolosa per chi passa. È già successo ad un’amica che ha rischiato un incidente”. Trattandosi di una strada intensamente percorsa, specie d’estate, come collegamento diretto tra Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, chiesi al servizio di attivarsi urgentemente per rimuovere il dissesto, e comunque la sua pericolosità.

Il 5 agosto, l’ing. Cecilia Rosetti, responsabile dell’Unità Organizzativa Centro e Nord del servizio Strade, mi risposte in sintesi così: “Il cedimento segnalato riguarda la banchina stradale in terra che, a causa dei mezzi in svolta che “tagliano la curva”, ha progressivamente compromesso il bordo del manto stradale. Altro problema che ha peggiorato la situazione è l’intervento di Fibercop, che ha posizionato un pozzetto in banchina senza ripristinare adeguatamente la banchina, indebolendola quindi ulteriormente. Per questo, abbiamo richiesto all’ente un ripristino urgente, e proprio questa mattina sono intervenuti. La ditta Sistema aveva installato un’apposita segnaletica, purtroppo danneggiata dalle manovre veicolari. In data odierna è stata reintegrata e potenziata”. Mi dichiarai parzialmente soddisfatto per l’intervento immediato, che però non risolveva la causa strutturale dei danni, invitando perciò la Polizia Locale a vigilare per sanzionare e reprimere il transito dei mezzi pesanti su questa arteria.

Ne ho ricevuto ieri la risposta dall’ufficio Controllo del Trasporto pesante, che, dopo essere intervenuto sul posto il 6 e 7 agosto, compiendo controlli sul traffico e verifiche sulla situazione di via dell’Idrovora in conseguenza dell’alto traffico di mezzi pesanti, ne hanno discusso, il giorno dopo, con esponenti dei servizi Strade e Mobilità-Viabilità. Il risultato è stato formalizzato il 2 settembre dall’ing. Valerio Binzoni, responsabile dell’unità organizzativa Viabilità, in risposta alla stessa ing. Rosetti. Questo il messaggio:“Valutati i flussi circolatori di via dell’Idrovora nello specifico dell’intersezione con via Sinistra Canale Molinetto e dell’intersezione con via Trieste, visti anche i carichi di traffico che potrebbero instaurarsi durante la realizzazione degli interventi a carico di SNAM FRSU (per il rigassificatore, nda), lo scrivente provvederà ad installare e a normare l’obbligo di svolta a destra per i mezzi in uscita da via dell’Idrovora e di immissione su via Trieste […]”.”