“L’asse centrale della lottizzazione appena sorta in via Antica Milizia, alle spalle dell’Esselunga, è rappresentato da via Rita Montagnana, nuova strada comunale che si dirama dalla rotonda Maria De Unterrichter verso sud. Superata l’intersezione con via Nadia Gallico, essa mostra una serie di 18 condomìni residenziali, a cui sono stati assegnati i numeri civici da 6 a 106, tutti – ci è stato riferito da residenti nei dintorni – praticamente già abitati. Arrivati in fondo, la strada rientra su se stessa con una specie di percorso oblungo. In sostanza, serve esclusivamente il nuovo comparto. Problema non da poco sono però i resti del cantiere edile, che, abbandonati sul terreno in mezzo ad una selva di arbusti ed erbacce, compongono, in piena città, una sorta di squallido, antigienico e pericoloso cimitero edile.

Il Consiglio comunale è in ferie dal 6 agosto al 9 settembre. Siccome Lista per Ravenna non va mai in ferie, questa situazione ci è stata però segnalata, con richiesta di raccomandare a chi di dovere l’urgenza di effettuare, nel suddetto comparto, le necessarie operazioni di pulizia e sanificazione. Lo facciamo, per ora, attraverso la stampa che vorrà raccogliere questo appello.”