“È in tal senso che mi rivolgo, in prima battuta, all’amministrazione comunale, segnalando, grazie a molte segnalazioni pervenute a Lista per Ravenna, l’opportunità di migliorare, nella domenica di svolgimento della maratona, i blocchi imposti, per un periodo da sei a dieci ore a seconda delle aree interessate, ad ogni genere di mobilità veicolare. Cedo su questo la parola ad un concittadino: “Chi ha domicilio in determinate strade chiuse al traffico non ha la possibilità di uscirne, né eventualmente di entrarvi, con qualunque mezzo che non siano i piedi. L’amministrazione comunale è consapevole che in caso di emergenza un cittadino ha il diritto di raggiungere ad esempio il Pronto Soccorso o l’ospedale nel più breve tempo possibile? Oppure di raggiungere un familiare che, vivendo da solo, si è sentito male? Se mia moglie ha le doglie, sarà possibile che debba chiamare un’ambulanza, con tutto il trauma che ne deriva, per portarla all’ospedale? Penso che debba essere studiato un percorso di gara che permetta a chiunque vi risieda di muoversi coi propri mezzi veicolari, scegliendo, anche per più passaggi se necessario, strade dove esista almeno una possibilità di muoversi tramite altro percorso praticabile”.

Abbiamo dunque cercato, esaminando la mappa ufficiale della maratona opportunamente ingrandita, di individuare le zone interamente prive di vie d’uscita. Ne è derivato l’inquadramento seguente, dove i numeri in successione corrispondono a quelli che abbiamo inserito su sfondo rosso nella mappa qui pubblicata.

AREE URBANE SENZA USCITA

Parco Cesarea (abitazioni Gruppo Ritmo e Supermercato Esselunga) : bloccate le uniche uscite su via Antica Milizia, ossia via Angiola Minella e via Rita Montagnana;

: bloccate le uniche uscite su via Antica Milizia, ossia via Angiola Minella e via Rita Montagnana; area edilizia di via Omodeo, via Levi, via De Sanctis e via Fortunato : bloccate le uniche uscite su via Antica Milizia e via Destra Canale Molinetto;

: bloccate le uniche uscite su via Antica Milizia e via Destra Canale Molinetto; area edilizia di via Arditi d’Italia e via F. Buzzi : bloccata l’unica uscita su via Romea;

: bloccata l’unica uscita su via Romea; area edilizia di via Patuelli, via Lago di Misurina e via Lago Maggiore : bloccate le uniche uscite su via Lago Carezza e via Chiavica Romea;

: bloccate le uniche uscite su via Lago Carezza e via Chiavica Romea; area edilizia di via Vasto, viale Montefeltro e via Gradara: bloccata l’unica uscita su via Romea Sud.

Da segnalare inoltre che la vasta parte del quartiere Darsena evidenziata in giallo nella mappa non ha vie d’uscita dal suo perimetro; mentre via di Roma, tra via Guaccimanni e viale S. Baldini (indicata con la mappa al n. 6), è stata chiusa in se stessa dalle 14:30 dell’8 novembre alle 21:00 del 9.

Chiedo perciò al sindaco se, condividendo il messaggio sopra raccolto e riformulato, intende attivare il servizio Mobilità/Viabilità e la Polizia Locale di questo Comune, affinché, raccordandosi proficuamente con la società Ravenna Runners Club, studino, per il futuro, la possibilità di darvi ogni possibile riscontro positivo.”