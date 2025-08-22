“Il 5 agosto scorso, la Giunta Barattoni ha deliberato all’unanimità, dichiarandone l’immediata eseguibilità, di compartecipare con la società economica C.F.S. di Ravenna all’organizzazione del Woodstock Beach Festival 2025, che si sarebbe svolto, con “eventi clou”, a Marina di Ravenna, presso lo stabilimento balneare Finisterre, dal 15 al 18 agosto 2025. Amministratore unico di CFS srl è Michele Casadio, consigliere comunale, nel mandato 2016/2021, per il PD, poi per Italia Viva e poi ancora per il PD, ora consigliere territoriale dell’Area del Mare per la lista unificata della maggioranza di sinistra. Con questo atto, la Giunta Barattoni ha impegnato l’Amministrazione comunale a compartecipare, tramite il proprio Servizio Turismo, alle spese necessarie per realizzare il progetto con 10 mila euro del bilancio comunale, rispetto ad un preventivo di spesa di 20.900.

Già il 1° agosto era apparso sulla stampa quotidiana locale un “contenuto sponsorizzato di Finisterre Beach”, in cui si leggeva, tra l’altro, quanto segue: “La notte di Ferragosto, giovedì 14, con l’evento JLS sempre fino alle 3 di notte, il dj set servirà per scaldare i motori in vista di uno degli eventi più attesi dell’estate: il Woodstock Beach Festival”, di cui, quattro giorni dopo, abbiamo visto il Comune di Ravenna decidere di essere organizzatore, alla pari di CFS srl, pagando la sua parte.

Cosa si intendesse per “scaldare i motori del Woodstok Beach Festival” col suddetto evento della notte di Ferragosto, giovedì 14, “fino alle 3 di notte”, mi è stato mostrato e fotografato col seguente messaggio mail, che ho ricevuto l’11 agosto: “Le scrivo riguardo alle operazioni per arginare il problema della guida in stato d’ebbrezza da parte delle forze dell’ordine lo scorso week end dove il 44% dei controllati erano positivi all’alcool test […]. Poi ci si imbatte nella pubblicità di locali in spiaggia (leggasi la pagina facebook di Finisterre, nda) dove si inneggia alla ‘Sbronza di Ferragosto’ ” […].

Aggiungo solo che la notte del 17 agosto, a Marina di Ravenna, l’Associazione Nazionale Carabinieri, durante la settima serata della propria campagna “Marina Estate 2025”, avendo effettuato 289 controlli alcolici su base volontaria, senza alcuna finalità sanzionatoria, ha riscontrato

che 76 test, pari al 26,3%, sono risultati positivi, con la percentuale più alta nei giovani tra i 18 e i 25 anni, di cui oltre la metà (55,8%) aveva superato i limiti di legge. è stato positivo anche il 20% dei minorenni.

Credo dunque opportuno chiedere al sindaco se, alla luce di quanto sopra, ritiene di esprimere, ad uso della cittadinanza, i propri doverosi chiarimenti e giudizi, nonché le eventuali valutazioni/correttivi sul da farsi.”

Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna)