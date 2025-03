Ancisi (LpRa): “I terreni dell’azienda agricola perdisa allagati da ottobre. Danno per la scuola”

Da fine ottobre il terreno dell’azienda agraria dell’Istituto Tecnico Perdisa è allagato. Oltre al danno economico, si tratta di un danno all’attività scolastica. Il terreno infatti è utilizzato dagli studenti per mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. A causa del persistere dell’acqua, oggi, una buona parte del terreno non è utilizzabile e l’intera gestione degli 8 ettari a disposizione della scuola è stata rivoluzionata. Il rischio è di vedere calare anche inevitabilmente i prodotti venduti poi al pubblico. Dal canto suo, il polo scolastico ha tentato in tutti i modi di risolvere il problema, ma inutilmente. La questione ora sarà al centro di un’interrogazione di LIsta per Ravenna. Il pensiero va alla nuova urbanizzazione in atto nei terreni vicino al Perdisa: sono stati costruiti due punti vendita della grande distribuzione e si arriverà alla realizzazione di 552 appartamenti