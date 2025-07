Lista per Ravenna ha condotto molte battaglie perché l’amministrazione comunale affrontasse finalmente con rigore i gravi problemi di insicurezza in cui versava piazza Baracca, dove si registravano in serie fatti gravi e inquietanti di abusi, illeciti, vandalismi e teppismi, spesso anche segnalati e fotografati da noi. La situazione, pur non risolta alla radice delle cause che avevamo indicato, è migliorata, quando un anno fa il Comune, dopo nostre lunghe richieste condivise dalla proprietà, ha autorizzato il trasferimento nel quartiere di viale Alberti del chiosco di piadine, il retro del cui esteso fabbricato consentiva a gruppi di sbandati di nasconderne, in orario notturno, la presenza e le attività disdicevoli.

Purtroppo, una prima forma di contagio si è propagata nell’adiacente viale Baracca. Qui, sul lato est che fiancheggia le mura storiche, esiste una rientranza che conduce ad alcune abitazioni, separate dallo spiazzo frontestante tramite il muretto “strategico” di cui parleremo. Il 27 giugno scorso, Lista per Ravenna ha ricevuto, avviando le opportune verifiche e iniziative, avvalorate da una serie di foto che teniamo riservate, il seguente sintetizzato esposto.

ESPOSTO

“Da circa due anni, nel perimetro attorno al muretto divisorio della parte privata, si radunano quotidianamente, tra le 22.00 e le 2.00, da giugno a settembre e in tutti i fine settimana e festività dei restanti mesi, gruppi di ragazzi in numero variabile da 8 a 15. Utilizzano questo spazio come appoggio e stazionamento persistente, mentre consumano per lo più birre, talvolta anche superalcolici, sigarette classiche ed elettroniche, ma anche, in ore notturne più avanzate, sostanze stupefacenti, usando il muretto come ‘tavolo” per prepararne l’assunzione. In viale Baracca sono peraltro aperti fino a tarda notte due minimarket, molto frequentati da giovani e ragazzi, ed è inoltre posizionato un chiosco automatico dove ci si può rifornire anche di alcolici.

Nella progressione delle ore e a seconda della congrega e del suo numero, c’è un susseguirsi di gruppi più o meno agitati, aggressivi, produttori di imbrattamenti, schiamazzanti con voce assordante, intonanti brani di contenuto allarmante. Spesso le bottiglie di birra o d’altro vengono infrante per divertimento contro il muretto, lasciando e lanciando frammenti di vetro che rimangono poi sul marciapiede, insieme a lattine, contenitori, cartacce, ecc. Nell’aprile 2024 si è avuto lo sfondamento del cappotto termico esterno di un’abitazione, a seguito di scontri tra due gruppi che litigavano da ore anche con bastoni ed altri mezzi lesivi. Sono state chiamate diverse volte le forze dell’ordine, ma nel tempo c’è stato un incremento degli assembramenti, ragion per cui si sono resi necessari interventi più strutturati e continuativi, allo scopo di perseguire una risoluzione efficace al fenomeno, inquietante non solo per i danni e il disturbo di chi, compresi anziani e bambini, lo subisce nei dintorni in ore notturne, ma anche per ragioni sociali, nell’interesse dei ragazzi stessi, almeno in larga parte minorenni, che vi sono coinvolti, e delle loro famiglie”.

PROPOSTE AL SINDACO

A nostro parere, l’amministrazione comunale potrebbe, senza escludere altri interventi o provvedimenti che lasciamo, in particolare, alle valutazioni della Polizia Locale:

verificare la possibilità di controlli periodici da parte delle forze dell’ordine, anche con identificazione dei minori, almeno dopo le 23.00-24.00 ;

modificare la struttura del muretto “strategico”, anche creando una barriera di ferro, in modo da impedire che sia utilizzato come accogliente base di appoggio, negli stazionamenti e per il confezionamento di consumi impropri;

installazione di luci sul tratto di marciapiede che dal muretto si prolunga verso piazza Baracca, anche con posizionamento di telecamere;

estensione alla piazza e a viale Baracca dell’ordinanza, attiva nell’area stazione ferroviaria/giardini Speyer, che limita la vendita degli alcolici alle 20.00, verificando anche la possibilità di escluderla.

Interrogo quindi la disponibilità del sindaco ad attivarsi in tal senso, o comunque in modo risolutivo dei disordini sopra esposti.