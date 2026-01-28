Istituire una zona rossa urbana nell’area della stazione ferroviaria di Ravenna per contrastare degrado, microcriminalità e situazioni di insicurezza sempre più frequenti. È quanto propone una mozione presentata in Consiglio comunale da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.

Le cosiddette “zone rosse urbane” sono aree cittadine istituite a tempo determinato dai prefetti, su direttiva del Ministero dell’Interno, a partire dalla fine del 2024, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica e contrastare fenomeni di illegalità. In numerose città italiane – spiega la mozione – tali misure hanno già prodotto risultati giudicati positivi, tanto da essere inserite nel cosiddetto “pacchetto sicurezza” attualmente all’esame del Governo e destinato a essere discusso in Parlamento.

Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento nelle zone rosse per soggetti responsabili di reati contro la persona o il patrimonio, porto di armi o oggetti atti a offendere, spaccio di sostanze stupefacenti, comportamenti violenti, molesti o minacciosi, oltre a situazioni che mettano a rischio la sicurezza dei cittadini o ostacolino la fruibilità degli spazi pubblici.

Nella mozione viene richiamata l’esperienza del Veneto, territorio ritenuto comparabile alla Romagna per caratteristiche socio-economiche e territoriali. In sei capoluoghi di provincia – esclusa Belluno – sono state attivate zone rosse, molte delle quali tuttora in vigore, come a Padova, Vicenza, Verona e Rovigo. A Treviso e Venezia le misure sono invece scadute con esiti giudicati positivi. Secondo quanto riportato, i sindaci e i prefetti interessati hanno evidenziato una riduzione dei fenomeni di illegalità, un miglior presidio delle aree sensibili e un incremento della percezione di sicurezza da parte di cittadini e commercianti.

Alla luce del progressivo aggravarsi della situazione nell’area della stazione ferroviaria di Ravenna, dove si registrano episodi ricorrenti di illegalità e insicurezza, anche all’interno dello scalo stesso, Ancisi ritiene quindi opportuno chiedere l’istituzione di una zona rossa urbana, sfruttando la disponibilità del Governo a estendere e stabilizzare questo strumento.

La mozione invita dunque l’amministrazione comunale ad attivarsi presso le autorità competenti affinché anche Ravenna possa dotarsi di una misura straordinaria di sicurezza nell’area ferroviaria, con l’obiettivo di tutelare cittadini, pendolari e attività economiche.