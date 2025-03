“Fin dalla terza decade di ottobre scorso, l’Azienda Agraria dell’Istituto Tecnico Perdisa, situata in via dell’Agricoltura 5 a Ravenna, è allagata senza che nessuno vi ponga rimedio e neppure ne sia stata informata l’opinione pubblica.

CAUSE E RESPONSABILITà

Ne è causa il mancato funzionamento della rete scolante perimetrale, non di proprietà dell’azienda, i cui fossi non consentono lo scolo delle acque piovane e di drenaggio provenienti dai terreni aziendali perché, a quanto risulta dai sopralluoghi tecnici commissionati dal Comune e dalla Provincia di Ravenna, non esistono più collegamenti con la rete scolante principale, apparentemente a causa di lavori di lottizzazione ed urbanizzazione delle aree circostanti. Si tratterebbe dei 14,43 ettari di terreno vergine posti sulla parte opposta di via dell’Agricoltura, tra via Sant’Alberto ad ovest e via Bisanzio ad est, che, sotto il nome di comparto Agraria, parte del maxi progetto cementizio Romea-ANIC-Agraria da 21,22 ettari agricoli, approvato dalla Giunta de Pascale nel dicembre 2019, edificherà, in aggiunta al Lidl e al Tigotà di via Bisanzio già in funzione, 552 appartamenti per 930 nuovi abitanti. Vigilare sulla corretta esecuzione di questi lavori spetterebbe dunque all’Area Pianificazione territoriale del Comune di Ravenna.

Molte parti dei terreni aziendali sono dotate di drenaggio sottosuperficiale che, essendo più alte del piano di campagna, confluiscono nella rete scolante tramite una pompa. L’area coltivata è quindi una specie di catino che si allaga in caso di problemi di sgrondo, scolo e altezza di falda della rete scolante, quando questa non funziona a dovere. Si aggiungono, come concausa di sventura, sia la mancata pulizia dell’alveo dei fossi (di cui l’Istituto non conosce ancora chi sia il soggetto gestore), sia la forte presenza di arbusti e addirittura di alberi al loro interno e sulle rive.

Questo insieme di scompensi e le abbondanti piogge dell’ottobre scorso hanno portato ad allagamenti e ristagni prolungati, attualmente ancora in essere, alimentati e rinnovati dalle successive piogge anche di poco conto. Ne deriva la perdita quasi totale di suolo utile e coltivabile per buona parte dell’azienda, la continua modifica del piano colturale, il rischio fitosanitario per frutteti e vigneti che potrebbero causarne la morte per asfissia radicale o il loro espianto per eventuale reimpianto.

DANNI GRAVI AD UNA SCUOLA MODELLO

Incalcolabili sono i danni finanziari immediati e i mancati redditi aziendali, a scapito di un patrimonio pubblico non solo economico, ma anche produttivo e formativo di giovani periti agrari, pari oggi a 340 studenti.

Da oltre quattro mesi, la situazione è paralizzata, con continuo rinvio di ogni intervento. A livello aziendale sono state messe in pratica tutte le pratiche agronomiche utili a migliorare la situazione, che tuttavia restano vanificate finché il problema a monte, cioè dall’altra parte della strada, non viene nemmeno affrontato. L’annata agraria è stremata dall’incertezza, col rischio che si azzeri il gran lavoro benemerito che svolge. L’azienda agraria, adiacente alla scuola ed estesa per circa 8 ettari, produce infatti, anche per la vendita al pubblico, cereali autunno-invernali ed estivi, foraggere (a seconda del piano colturale in atto), frutta (melo, pero, coltivazioni antiche, pesco, susino e albicocco, ortaggi, piante da fiore e da orto). Possiede inoltre un vigneto con varietà a bacca sia bianca che rossa (trebbiano e merlot). Per ampliare l’offerta formativa e sostenere il concetto di economia circolare, sono stati recentemente realizzati due laboratori didattico-produttivi, uno di trasformazione dei prodotti (nettari e confetture) ed uno di enologia.

Ridurre allo stremo, per inazione e trascuratezza, un esempio così elevato di formazione scolastica ed educativa appare dunque, per la nostra città, niente di meno che una vergogna. Tanto basta, al momento, per chiedere al sindaco di Ravenna se e come intende attivarsi perché vi si ponga immediata soluzione.”