“Il Comune di Ravenna ha raccolto quasi 8 milioni di euro attraverso il lancio del fondo “Un aiuto per Ravenna”, destinato ai cittadini colpiti dall’alluvione del 16 e 17 maggio 2023. Una cifra cospicua composta da donazioni dei ravennati stessi e dai contributi delle aziende, tra le quali ENI con 5 milioni. Fino a tutto il 2024, ne erano stati distribuiti in due trance, o erano in distribuzione, alle famiglie più gravemente danneggiate, 5,8 milioni, restandone a disposizione 2,177.

Il 28 gennaio 2025, la Giunta comunale, presieduta dal sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, deliberò di stanziarne 800 mila quale contributo per l’acquisto di automobili, furgoni, ciclomotori e motocicli, in sostituzione di veicoli analoghi danneggiati dall’alluvione. Le domande furono presentate entro il 3 marzo. La somma restante, pari ad 1,223 milioni più la somma eventualmente residuata dalla suddetta terza trance, sarebbe stata destinata, comunicò allora Sbaraglia stesso, ad “una ulteriore quarta trance di aiuti ai beni mobili ed immobili”.

Il 14 giugno scorso, giorno di insediamento della nuova Giunta Barattoni, si è appreso che, per i veicoli a motore danneggiati, sono state appena 30 le richieste approvate, per un totale di soli 137,1 mila euro rispetto agli 800 mila stanziati. Restano dunque non spesi 1 milione e 885,9 mila euro, nonostante siano ancora elevate – rappresentate anche a Lista per Ravenna – le attese di rimborso per danni non ancora riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, dopo oltre due anni dai disastri che li hanno provocati. Si poteva forse fare meglio e con maggiore sollecitudine, considerato che si trattava di rendere merito, con la maggiore possibile urgenza, alla generosità della cittadinanza ravennate?

Sembra dunque doveroso richiamare alla Giunta Barattoni la necessità che dia corso immediatamente alla “quarta trance di aiuti ai beni mobili ed immobili”, preannunciata dalla Giunta Sbaraglia il 28 gennaio 2025.

In tal senso interrogo la volontà del sindaco.”