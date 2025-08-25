“Roberta Resch, master statunitense in politica e pianificazione, membro del Comitato operativo di Lista per Ravenna e nostra candidata alle elezioni comunali dello scorso fine maggio, ci ha segnalato quanto segue: “Ho notato con rammarico che buona parte dei piccoli alberelli piantati nel parcheggio dell’area Travaglini di fronte al negozio La Saponeria e agli altri esercizi attigui fino a via Umaz, sono secchi e molti sono addirittura stati abbattuti dalle auto assieme alla staccionata. Allego foto documentali per segnalare che questo investimento green purtroppo non mi sembra sia stato ben pianificato e manutenzionato”.

Siamo, in effetti, all’interno del Piano Urbanistico denominato CoS4 DeAndré, cioè della maxilottizzazione di oltre 188 mila metri quadrati di terreno nelle aree ubicate ad est del Pala de Andrè e di viale Europa e a nord della via Circonvallazione Canale Molinetto, della cui viabilità interna sono parti strutturali via Travaglini e via Umaz. Già notevolmente attuata (il 5 giugno è stato inaugurato anche il supermercato Aldi), prevede complessivamente di edificare 22.364 mila metri quadrati di insediamenti e attività commerciali di ogni genere e dimensione. I parcheggi e gli impianti a verde fanno parte, ovviamente, delle opere di urbanizzazione. Complicato, riguardo a queste, è attribuire le responsabilità delle manchevolezze e dei disservizi, fermo restando che sul Comune di Ravenna ricadono quando meno obblighi di vigilanza e di azione a fini riparatori, se non anche sanzionatori.

Abbiamo perciò consigliato Roberta Resch a segnalare, in prima battuta, tale desolazione di “intervento green” (non diremmo “investimento”) all’ufficio Pianificazione urbanistica e cambiamento climatico del Comune e al dirigente del servizio Progettazione e gestione urbanistica. Dalla risposta orienteremo il seguito.”