“Camerlona, 873 abitanti in crescita, soffre l’insufficienza e l’inadeguatezza della propria area sportiva” affermano Alvaro Ancisi, Capogruppo in consiglio comunale di Lista per Ravenna e Nicola Carnicella, vicepresidente del consiglio di Piangipane.

“Situata in via Sant’Egidio 8, fa capo ad un prefabbricato, uso spogliatoi, ristretto e disagevole, per quanto amministrato e gestito al meglio dalla benemerita Associazione Sportiva Dilettantistica della Polisportiva Camerlona. Fabbricato destinato ad essere del tutto insufficiente, in quanto l’associazione serve un bacino d’utenza in forte costante aumento, largamente più ampio della sola Camerlona. Nel 2020, i tesserati sono passati da 120 a 150 e i praticanti da 90 a 130, mentre da 20 a 30 i piccoli atleti partecipanti ai corsi di formazione calcistica, ai quali si aggiungono i circa 25 praticanti della storica società sportiva Bruno Rossi di Piangipane, la quale, avendo perduto la concessione dei campi di calcio del proprio paese, è ospitata qui” spiegano Ancisi e Carnicella.

“L’esplosione degli associati e dei praticanti che svolgono attività sportiva in questo impianto ne rendono impossibile il mantenimento e la fruizione a livello di efficienza e di dignità. Per questa ragione, il presidente dell’A.S. Polisportiva Camerlona, Giovanni Bini, ha rivolto al Comune di Ravenna la richiesta urgente di ottenerne un ampliamento, tenuto conto che il terreno agricolo contiguo è in vendita ad un prezzo accessibile, attestato dai seguenti dati: dell’intera superficie di 28 mila metri quadrati, per la cui cessione è richiesta la somma di 100 mila euro, la Polisportiva necessiterebbe dei soli 5 o 6 mila a ridosso del proprio centro sportivo” proseguono Ancisi e Carnicella.

“Le frazioni più vicine a Ravenna, qual è anche Camerlona, facilmente connesse al capoluogo stesso o ad altri centri abitati forniti di tutti i servizi essenziali di cui difettano, sono destinate a diventare dei paesi dormitorio, avvilendone il senso di comunità, vitale soprattutto per la crescita armonica e per l’aggregazione e il radicamento delle nuove generazioni. I centri sportivi, specie se così attivi, efficienti e popolati come quello di Camerlona, animati da uno spirito di volontariato senza scopi di lucro, svolgono al riguardo una funzione fondamentale di tenuta e di rafforzamento del tessuto sociale, altrimenti debole e fragile, con positivi riflessi sul versante educativo e formativo dei più giovani. Lasciarli galleggiare nelle ristrettezze e nelle difficoltà non risponde ad una visione lungimirante del governo di un grande Comune com’è quello di Ravenna” affermano Ancisi e Carnicella.

“Numerose famiglie di Camerlona si sono rivolte a Lista per Ravenna perché dia loro voce presso l’amministrazione comunale. È quanto faremo, nelle nostre rispettive vesti di capogruppo nel consiglio comunale e di vicepresidente nel consiglio territoriale di Piangipane, che comprende anche Camerlona, affinché entrambi i consessi si facciano carico, nei confronti del sindaco, di sostenere, nei termini di cui sopra, la richiesta di ampliamento dell’area sportiva di questa frazione, definendone modalità e tempi solleciti di realizzazione” concludono Alvaro Ancisi e Nicola Carnicella.